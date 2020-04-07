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В Киеве коронавирусом заразились уже 279 человек

7 апреля, 12:06

Наталья Руда

За минувшие сутки инфицированы 12 человек, среди них четверо детей. Больше всего случаев заражения на данный момент - в Дарницком районе

В Киеве по состоянию на утро 7 апреля коронавирусом инфицированы 279 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в ходе ежедневного брифинга.

Также городской глава подтвердил, что от коронавируса умер еще один человек, а всего в столице от COVID-5 погибли уже пять человек.

Согласно информации мэра, за сутки заразились 12 человек:

  • 3 женщины в возрасте от 34 до 41 года
  • 5 мужчин в возрасте от 31 до 67 лет
  • 2 девочек по 3 года
  • 2 мальчика 6 и 15 лет.

Кличко уточнил данные об умершем. Это 36-летний мужчина, за жизнь которого две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО, но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось.

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Из киевлян, заразившихся за минувшие сутки, госпитализировали 2 пациентов. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. Большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине.

Также смотрите, как изменилась карта заболеваемости по районам (Голосеевский +1, Дарницкий +3, Деснянский +0, Днепровский +0, Оболонский +2, Печерский +2, Подольский +0, Святошинский +1, Соломенский +0, Шевченковский +3):

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Фото: КГГА

Напомним, что в столице с 6 апреля снова ужесточили карантин.

Отметим, что в нескольких странах Европы зафиксировали замедление распространение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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