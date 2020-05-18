В Киеве коронавирусом заразились уже более 2300 человек

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 41 человека. Один человек умер. В целом на 18 мая в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом на брифинге в понедельник сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых случаев инфицирования коронавирусом пять – у медиков.

Среди всех заболевших за сутки: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки – пяти и 15 лет. А также 11 мужчин от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет. В больницы столицы госпитализировали четверо пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 11 больных. В Святошинском – 9 и по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы", – добавил Кличко.

Всего в столице во время пандемии умерли уже 49 человек.

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Напомним, на 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 325 новых зараженных, тогда как вчера, 17 мая, – 433. Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отметим, что после 22 мая в столице хотят начать второй этап ослабления карантина. Первый этап начался с 12 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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