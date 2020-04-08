В Киеве коронавирусом заразились уже почти 300 человек: что известно о новых случаях

К счастью, за минувшие сутки нет новых летальных случаев

В Киеве по состоянию на 12:00 8 апреля коронавирус подтвердился уже у 294 человек, всего выздоровели 12 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Отметим, что у городского главы зачастую несколько отличаются данные от Министерства здравоохранения, которое сообщало утром 8 апреля о 256 случаях в столице.

Он уточнил, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 15 человек, новых смертей нет.

"Среди заболевших 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и 6 мужчин – от 43 до 61 года. И один 16-летний юноша. Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, – трое медиков", - сказал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

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По словам городского головы, большинство киевлян, которых поражает вирус в столице, – люди молодого и среднего возраста. То есть, активная часть жителей города.

"Многие из них не верят в угрозу и не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений. Я еще раз обращаюсь ко всем: речь идет не об ограничении свободы! Речь идет о вашем здоровье и вашей безопасности! Несколько недель четкого соблюдения правил позволят нам раньше выйти из этого кризиса. Поймите это! Я согласен, что сложно усидеть дома. Тем более, когда такая весна за окном. Но так надо сделать! Чтобы после Пасхи ситуация не рванула", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус, родила здорового малыша.

Также мы писали, что двухмесячный сын внефракционного депутата Анны Скороход заразился коронавирусом.

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