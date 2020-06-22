В Киеве коронавирусом заразился 100-летний мужчина: карта COVID-19 по районам

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 43 человек

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 43 человека, среди которых – 100-летний мужчина. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге 22 июня.

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На сегодня в столице уже 4368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди новых случаев инфицирования:

21 женщина в возрасте от 24-х до 92-х лет и девушка, которой 17 лет.

17 мужчин от 19-ти до 100-лет и четверо мальчиков в возрасте от 4-х до 11-ти лет.

В больницы столицы госпитализировали шесть пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах – по 7 случаев. И в Печерском – 6 подтвержденных случаев в сутки", – уточнил Кличко.

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Напомним, в Киевской области на 22 июня подтверждены 2236 случаев, из них за последние сутки – 28. Из них на стационарном лечении – 258, на самоизоляции – 1950. Выздоровели 1100 человек (в т. ч. 83 ребенка). За время пандемии в регионе умерли 46 человек. Всего в Украине на сегодня COVID-19 заболел 37 241 человек.

Ранее Киев вышел на первое место по коронавирусу в Украине.

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