Українська
$ 26,72
30
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве коронавирусом заразился 100-летний мужчина: карта COVID-19 по районам

22 июня, 13:06

Наталья Руда Наталья Руда

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 43 человек

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 43 человека, среди которых – 100-летний мужчина. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге 22 июня.

Реклама

На сегодня в столице уже 4368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди новых случаев инфицирования:

  • 21 женщина в возрасте от 24-х до 92-х лет и девушка, которой 17 лет.
  • 17 мужчин от 19-ти до 100-лет и четверо мальчиков в возрасте от 4-х до 11-ти лет.

В больницы столицы госпитализировали шесть пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах – по 7 случаев. И в Печерском – 6 подтвержденных случаев в сутки", – уточнил Кличко.

Реклама

В тренде
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

Напомним, в Киевской области на 22 июня подтверждены 2236 случаев, из них за последние сутки – 28. Из них на стационарном лечении – 258, на самоизоляции – 1950. Выздоровели 1100 человек (в т. ч. 83 ребенка). За время пандемии в регионе умерли 46 человек. Всего в Украине на сегодня COVID-19 заболел 37 241 человек.

Ранее Киев вышел на первое место по коронавирусу в Украине.

Также смотрите, соблюдают ли украинцы карантин в жару:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертов
Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертовДругие новости
Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жары
Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жарыДругие новости
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столицеWellness
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)Другие новости
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)Другие новости
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причину
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причинуДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять