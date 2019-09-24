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В Киеве куча мусора "оживала" и гонялась за прохожими (видео)

24 сентября, 10:58

В столице провели эко-пранк, обратив внимание киевлян на проблему отходов

В Киеве провели социальный эксперимент по экологической ответственности. Так, в пранке куча из пакетов, бумажек и окурков внезапно "оживала", когда в нее бросали мусор, и начинала гнаться за эконарушителями.

Шуточный ролик с жителями столицы сняла украинская компания MacPaw ко Всемирному дню чистоты 21 сентября. Главным героем ролика – Junkman – стал актер, которого специально замаскировали под кучу отходов, использовав 69 пластиковых пакетов, 144 упаковок от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурка и три килограмма бумаги.

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Фото: macpaw.com

Фото: macpaw.com

Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем, горы хлама продолжают расти. 

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор. Также мы писали, что на улице Нежинской образовалась огромная свалка в скверике между двумя домами.

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Киев мусор розыгрыш

Источник: Сегодня

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