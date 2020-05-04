В Киеве ларькам разрешили торговать кофе и едой: озвучены условия

Продавцы должны быть в масках, а заказы выдавать через специальное окошко

В Киеве утвердили требования к реализации уличной еды в МАФах, а также чая и кофе на вынос в условиях противоэпидемических ограничений. На сайте КГГА публиковано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных МАФах закрытого типа, в которых приготовление осуществляется без доступа потребителей. При условии соблюдения требований, продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая, сообщили в КГГА.

Уточняется, что продажа должна осуществляться исключительно "на вынос", а потребление пищи и напитков на месте не допускается. При этом, продавать кофе, чай и уличную еду должны через специально оборудованное окошко выдачи.

"На входах в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей. Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий, как масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное", – рассказали в горадминистрации об условиях торговли в ларьках.

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Напомним, затянувшийся карантин – Кабмин продлил его до 22 мая – уже внес жесткие коррективы в работу МАФов и киосков по городу. Сайт "Сегодня" узнавал, как выживают работники и владельцы небольших торговых точек в Киеве.

Также мы писали, что Кабмин запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии, что стало возможным благодаря снижению Национальным банком учетной ставки. Тем временем в Киеве запустили флешмоб в поддержку малого и среднего бизнеса украинских ветеранов.

А еще президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что украинцы, которые переживают тяготы карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. Отметим, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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