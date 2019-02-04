В Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов
У киевского школьника и его сестры – 240 тысяч подписчиков в Instagram
Столичный школьник Арлен Хасапетян в семь лет зарабатывает до двух тысяч долларов в месяц! Киевский блогер-второклассник стал настолько популярным, что за его видео и фотопостами следят 240 тысяч человек. А началось все с задумки сестры. 18-летняя Мария 2,5 года назад создала страницу в Instagram и начала выкладывать видео с братом. Уже через год его заметили другие блогеры. А люди стали активнее подписываться.
"Уже 10 тысяч было, потом 20, 30. И так пошло. За три месяца 100 тысяч было", – говорит Мария Хасапетян, сестра блогера.
Теперь у Арлена – своя армия поклонников. Почти все придумывает, пишет и монтирует сестра. А недавно они начали снимать еще и профессиональные видео и каверы на клипы. Юных блогеров заметили рекламодатели и начали предлагать "засветить" на своей странице их товары. За месяц Арлен и Мария зарабатывают от 300 до 2000 долларов.
"Я зарабатываю деньги и хочу себя купить... Целый самолет хочу", – признается Арлен Хасапетян.
Впрочем, школу никто не отменял.
"Он школу вообще не пропускает. Они так съемки делают, чтобы они вечером были или в субботу и воскресенье", – рассказывает Лилия Хасапетян, мама блогера.
Арлен признается: несмотря на то что сниматься в видео для соцсетей ему нравится, больше всего он любит играть на приставке. Впрочем, популярность не портит Арлена, говорят родители. У него взрослые мечты – хочет стать президентом и помогать людям.
"Мой мир наполнен любовью. Я хочу, чтоб ваш мир таким же был. Будьте людьми", – говорит Арлен.
Ранее мы писали, что на своих онлайн-"дневниках" блогеры зарабатывают тысячи, а некоторые, и миллионы долларов в год. Успешные украинские блогеры рассказали, в чем секрет их успеха в Instagram, может ли соцсеть стать основным источником дохода, и зависит ли финансовый успех от популярности. Также блогеры дали советы для начинающих.
Как сообщалось, в соседней России блогеров хотят признать "иностранными агентами".
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