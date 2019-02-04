В Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов

У киевского школьника и его сестры – 240 тысяч подписчиков в Instagram

Фото: Getty Images

В Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e2a/c1c/5c4e2ac1c37ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e2a/c1c/5c4e2ac1c37ec.jpg 2019-02-04T16:51:00+02:00 Другие новости У киевского школьника и его сестры – 240 тысяч подписчиков в Instagram

Столичный школьник Арлен Хасапетян в семь лет зарабатывает до двух тысяч долларов в месяц! Киевский блогер-второклассник стал настолько популярным, что за его видео и фотопостами следят 240 тысяч человек. А началось все с задумки сестры. 18-летняя Мария 2,5 года назад создала страницу в Instagram и начала выкладывать видео с братом. Уже через год его заметили другие блогеры. А люди стали активнее подписываться.

"Уже 10 тысяч было, потом 20, 30. И так пошло. За три месяца 100 тысяч было", – говорит Мария Хасапетян, сестра блогера.

Теперь у Арлена – своя армия поклонников. Почти все придумывает, пишет и монтирует сестра. А недавно они начали снимать еще и профессиональные видео и каверы на клипы. Юных блогеров заметили рекламодатели и начали предлагать "засветить" на своей странице их товары. За месяц Арлен и Мария зарабатывают от 300 до 2000 долларов.

"Я зарабатываю деньги и хочу себя купить... Целый самолет хочу", – признается Арлен Хасапетян.

Впрочем, школу никто не отменял.

"Он школу вообще не пропускает. Они так съемки делают, чтобы они вечером были или в субботу и воскресенье", – рассказывает Лилия Хасапетян, мама блогера.

Арлен признается: несмотря на то что сниматься в видео для соцсетей ему нравится, больше всего он любит играть на приставке. Впрочем, популярность не портит Арлена, говорят родители. У него взрослые мечты – хочет стать президентом и помогать людям.

"Мой мир наполнен любовью. Я хочу, чтоб ваш мир таким же был. Будьте людьми", – говорит Арлен.

Ранее мы писали, что на своих онлайн-"дневниках" блогеры зарабатывают тысячи, а некоторые, и миллионы долларов в год. Успешные украинские блогеры рассказали, в чем секрет их успеха в Instagram, может ли соцсеть стать основным источником дохода, и зависит ли финансовый успех от популярности. Также блогеры дали советы для начинающих.

Как сообщалось, в соседней России блогеров хотят признать "иностранными агентами".

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