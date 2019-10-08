На левом берегу Киева появился опасный маньяк

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В Киеве на левом берегу, где недавно пропала женщина в красном пальто, на массиве Воскресенка начал орудовать маньяк, который нападает с ножом на мужчин. По неофициальной информации, одна из жертв маньяка погибла. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Источники сайта "Сегодня" в киевской полиции подтвердили информацию о серии нападений, но затруднились сказать, было ли убийство совершено маньяком.

"У нас есть информация о трех "подрезах". Орудует ночью, нападая на мужчин", – рассказал сайту "Сегодня" источник в киевской полиции.

По данным копов, речь идет о мужчине, которому на вид 40-45 лет, среднего телосложения ростом около 175 см. Согласно фотороботу, который появился в соцсетях, маньяк носит очки.

В то же время в соцсетях жители левого берега столицы уже бьют тревогу. Одни сообщают, что маньяк якобы убил одного человека, вторые утверждают, что на самом деле – троих. При этом киевляне просят быть бдительными жителей Воскресенки, Радужного и Троещины.

Официально в столичной полиции ситуацию прокомментировали достаточно скупо, не подтверждая, но и не опровергая сведений жителей Воскресенки и Радужного.

"Следователь запретил раскрывать какие-либо подробности. Без объяснения причин", – ответила нам пресс-офицер Днепровского управления полиции Анна Шевчук.

При этом она не подтвердила, но и не опровергла информацию об убийствах.

Напомним, недавно в Ровно задержали парня, который отсидел срок за убийство и изнасилование 12-летней девочки, а теперь напал на местную жительницу.

Отметим, что по данным Генпрокуратуры, в Украине с начала года выросло число особотяжких преступлений, в том числе – убийств и изнасилований.

Киевский маньяк стал за последние дни вторым, о котором заявили в Национальной полиции. На днях харьковские правоохранители сообщили, что вскоре состоится суд над 47-летним маньяком, который подозревается в изнасиловании пяти женщин возрастом от 16 до 22 лет. Он выслеживал женщин, заходил вместе с ними в лифт, блокировал движение подъемника и насиловал своих жертв.

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