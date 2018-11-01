В Киеве массово болеют гриппом: к врачам уже обратились более 11 тысяч человек

Сегодня, 17:33

За неделю количество пациентов увеличилось на 14 процентов

В Киеве массово болеют гриппом: к врачам уже обратились более 11 тысяч человек
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве стремительно растет количество больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает столичная администрация. По состоянию на сейчас за помощью обратились уже одиннадцать с половиной тысяч горожан.

За неделю количество пациентов увеличилось на 14 процентов. В основном, это дети школьного возраста. Летальных случаев нет. И эпидпорог, по словам медиков, пока не превышен.

В целом по стране гриппом болеют 142 тысячи человек. Среди главных симптомов – высокая температура, головная боль, ломота, потеря аппетита и длительный кашель.

Ранее мы писали о том, что к сезону гриппа специалисты советуют готовиться заранее. Так, укрепить иммунитет поможет закаливание.

"Мы просыпаемся, застилаем кровать, идем обливаемся, кушаем и идем в школу", – так начинается каждое утро в семье Приходько. У родителей восемь приемных детей и трое своих. Говорят, закалять малышей начали, поняв, что месяцами не выходят с больничного.

Напомним, в начале года из-за гриппа приостановили занятия в нескольких школах Киева, хотя эпидемпорог также не был превышен.
Киев, грипп, ОРВИ, кашель, головная боль
Источник:

"Сегодня"

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