В Киеве "минера" метро посадили в тюрьму на два года

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В Киеве суд приговорил к лишению свободы 33-летнего жителя Чернигова, который совершил заведомо ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки", сообщили в прокуратуре столицы.

Анонимное сообщение поступило по спецлинии "102" вечером 11 декабря 2019 года. По результатам осмотра работниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожежотехничнои служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала.

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Действия "минера" квалифицировали по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва). Злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначено окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Нвпомним, в конце января Днепровский райсуд Киева постановил отправить в психлечебницу Алексея Белько, который в сентябре прошлого года угрожал взорвать мост Метро.Согласно выводам экспертизы, мужчина не осознавал своих действий и его состояние за время пребывания в СИЗО не изменилось.

Также ранее он признался о своей пагубной привычке. Подробности – в сюжете.

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