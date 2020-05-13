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В Киеве митинговали вкладчики "Укрбуда" и блокировали движение

13 мая, 16:47

Наталья Руда

Более двух сотен машин устроили по столице автопробег

В Киеве наряду с пассажирскими перевозчиками в среду, 13 мая, митинговали вкладчики "Укрбуда".

В частности, сначала митинги прошли под зданием Киевской городской государственной администрации, где митингующие требовали достроить их жилье.

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После этого 230 машин устроили по городу автопробег с призывом к властям выполнить обещание достроить их квартиры.

При этом в паблике "Киев Оперативный" сообщается, что участники автопробега заблокировали на время проезд по Воздухофлотскому проспекту.

Напомним, в прошлом году одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которого Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, остановила строительство домов для 13 тысяч семей. После громкого скандала один из самых больших застройщиков Киева "Киевмиськбуд" (или "Киевгорстрой") официально сообщил, что готов взяться за достройку 25 жилых комплексов, и 13 тысяч инвесторов-физлиц получат свои квартиры. Однако проблема пока что так и остается нерешенной.

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Отметим, что ранее инвесторы "Укрбуда" приносили под Офис президента комнатные тапочки:

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Киев протесты укрбуд

Источник: Сегодня

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