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В Киеве могут перекрыть дороги в нескольких районах: названы причины

30 октября, 11:27

Движение будут ограничивать 30 и 31 октября

Фото: moygrad

Фото: moygrad

В шести районах Киева могут ограничить автомобильное движение. Дороги перекроют в среду и четверг, 30 и 31 октября, сообщили в пресс-службе КГГА.

Ограничения возможны на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе. Такие неудобства связаны с визитом в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации Генсека будет управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами.

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Ранее мы сообщали, что по приглашению украинских властей Североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов посетит с визитом Украину 30 и 31 октября. Визит начнется в Одессе 30 октября, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2). А в Киеве 31 октября он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной Раде.

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Также мы писали, что недавно министр обороны Андрей Загорднюк и Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет опять просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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Киев НАТО дороги визит движение генсек ограничения

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