В Киеве могут вернуть жесткий карантин: названы условия

Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям.

"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное – чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирус будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенные послабления.

Это может произойти в следующей ситуации:

если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человека на 100 тысяч населения;

если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75 процентов.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же – разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса, – подчеркнул мэр. – Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин! Давайте соблюдать правила безопасности – не пренебрегать масками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это – несложно и очень необходимо".

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Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 9:15 28 мая в Украине 22382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровело.Только за прошлые сутки в Украине обнаружены 477 новых случаев заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 669 украинцев (+11). Вылечить от инфекции удалось 8439 человек (+444).

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