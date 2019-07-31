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В Киеве можно будет бесплатно сделать флюорографию: список дат и адресов

Сегодня, 19:41

После получения снимка можно будет на месте проконсультироваться с врачом

Врачи. В рамках проектов Фонда Рината Ахметова возвращают малышей и подростков к активной жизни

Врачи. В рамках проектов Фонда Рината Ахметова возвращают малышей и подростков к активной жизни / Фото: fdu.org.ua

В Киеве можно будет бесплатно сделать флюорографию: список дат и адресов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8.png Другие новости После получения снимка можно будет на месте проконсультироваться с врачом

В августе киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе, сообщает КГГА.

По данным департамента здравоохранения, передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.

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Отметим, что флюорография помогает выявить многие болезни легких на ранней стадии, в том числе – опасный для жизни туберкулез. Эта болезнь является излечимой при своевременной диагностике. Поэтому своевременное выявление болезни – это один из основных критериев успешного лечения и предупреждения распространения этой опасной болезни.

При обследовании в случае обнаружения патологии и в случае необходимости врачи отправляют пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.

Напомним, что ранее в Минздраве планировали полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.

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Киев медицина туберкулез врачи флюорография бесплатно

Источник: Сегодня

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