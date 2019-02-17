Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве можно сдать на переработку сломанные зонтики

Сегодня, 04:45

Акция только началась, но люди откликнулись довольно активно

В Киеве можно сдать на переработку сломанные зонтики Другие новости Акция только началась, но люди откликнулись довольно активно

В столице сломанные зонтики теперь можно сдать на переработку. Далее из них будут производить многоразовые бахилы. Акция только началась. Люди откликнулись довольно активно.

Денис Тарасюк принес сломанные зонтики своего дедушки. Говорит, тот собирал их всю жизнь.

"Вот они лежали. Выкидывать жалко было – чтобы не портить экологию, соответственно. Вот они лежали-лежали. Сегодня мы прочитали, что начали принимать и делать из них бахилы – вот принесли", – делится он.

Любые отходы могут стать чем-то новым, в том числе и зонтики, уверена основательница столичной сети пунктов сортировки мусора и соорганизатор акции Евгения Аратовская. Говорит, сейчас модно пользоваться многоразовыми бахилами – спрос на них есть.

"И мы подумали – а если зонтики? Они тоже не промокают. Ткань очень прочная, плотная. Ее можно легко использовать еще раз. Дать ей вторую жизнь. Из зонтика можно изготовить хотя бы две пары бахил – это точно", – говорит Евгения Аратовская, основательница общественного объединения "Украина без мусора".

Какими будут бахилы из зонтиков – пока можно увидеть только на картинке в соцсетях.

За первый день сбора- уже есть три десятка использованных зонтиков – этого хватит на полсотни многоразовых бахил.

Металлические детали зонтиков – активисты также отдадут на переработку. Как и все отсортированы здесь отходы.

Между тем, в Сумах ученый в лаборатории местного аграрного университета разработал стаканчики для кофе из самого кофе. Для первых экспериментов доцент кафедры пищевых технологий Дмитрий Бидюк попросил жмых в ближайшей кофейне.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, видео, мусор, отходы, зонтик, переработка, сортировка мусора, зонт

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве можно сдать на переработку сломанные зонтики". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве вандалы разгромили контейнер с опасными отходами

14 февраля, 18:52

Неизвестные выломали крышку и унесли батарейки с ртутными лампами

В Киеве установили более сотни контейнеров для батареек и ламп

21 января, 16:13

Термометры и лампы в Украине перерабатывает завод во Львове

В Сумах ученый создал необычные стаканчики для кофе

17 января, 15:12

Мужчина уже не впервые экспериментирует с пищевыми отходами и работает над созданием экологически чистой посуды

Во Львове установили подземные контейнеры для мусора

27 декабря 2018, 14:30

За четыре бака заплатили 32 тысячи евро

Система очистки не справляется с пластиком в Тихом океане

16 декабря 2018, 10:10

Очистительная система The Ocean Cleanup была запущена два месяца назад, однако она до сих пор не работает

В Швеции выбрали "подарок года" – им стала одежда из переработанной ткани

13 декабря 2018, 06:03

В 2018 году 40% шведов стали чаще задумываться о проблемах окружающей среды

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Украинцам позволят отдыхать неделю в связи с празднованием пасхи

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Объявился "внебрачный сын" принца Чарльза и Камиллы (фото)

Украинских заробитчан ждет ''сюрприз'': грядут проверки

Эксперт дал пугающий прогноз на ближайшие месяцы в Украине

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине
Загрузка...

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Вчера, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

15 февраля, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

15 февраля, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака