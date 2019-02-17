В Киеве можно сдать на переработку сломанные зонтики

Акция только началась, но люди откликнулись довольно активно

В Киеве можно сдать на переработку сломанные зонтики 2019-02-17T04:45:00+02:00 Другие новости Акция только началась, но люди откликнулись довольно активно

В столице сломанные зонтики теперь можно сдать на переработку. Далее из них будут производить многоразовые бахилы. Акция только началась. Люди откликнулись довольно активно.

Денис Тарасюк принес сломанные зонтики своего дедушки. Говорит, тот собирал их всю жизнь.

"Вот они лежали. Выкидывать жалко было – чтобы не портить экологию, соответственно. Вот они лежали-лежали. Сегодня мы прочитали, что начали принимать и делать из них бахилы – вот принесли", – делится он.

Любые отходы могут стать чем-то новым, в том числе и зонтики, уверена основательница столичной сети пунктов сортировки мусора и соорганизатор акции Евгения Аратовская. Говорит, сейчас модно пользоваться многоразовыми бахилами – спрос на них есть.

"И мы подумали – а если зонтики? Они тоже не промокают. Ткань очень прочная, плотная. Ее можно легко использовать еще раз. Дать ей вторую жизнь. Из зонтика можно изготовить хотя бы две пары бахил – это точно", – говорит Евгения Аратовская, основательница общественного объединения "Украина без мусора".

Какими будут бахилы из зонтиков – пока можно увидеть только на картинке в соцсетях.

За первый день сбора- уже есть три десятка использованных зонтиков – этого хватит на полсотни многоразовых бахил.

Металлические детали зонтиков – активисты также отдадут на переработку. Как и все отсортированы здесь отходы.

Между тем, в Сумах ученый в лаборатории местного аграрного университета разработал стаканчики для кофе из самого кофе. Для первых экспериментов доцент кафедры пищевых технологий Дмитрий Бидюк попросил жмых в ближайшей кофейне.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение.

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