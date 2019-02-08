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В Киеве можно увидеть невероятные произведения художников из 17 стран мира

Сегодня, 04:30

Авторами необычных экспонатов стали молодые художники из 17 стран мира

В Киеве можно увидеть невероятные произведения художников из 17 стран мира Другие новости Авторами необычных экспонатов стали молодые художники из 17 стран мира

Послушать солнце, увидеть мир глазами русалки или прикоснуться к пирамиде. Эти невероятные на первый взгляд вещи становятся вполне реальными в столичной галерее. На необычной выставке молодых художников со всего мира побывали "Сегодня".

Чтобы разместить художественные размышления о мировой политике, экологии и психологии, понадобилось четыре этажа галереи и даже подвал столичного рынка. Авторами необычных экспонатов стали молодые художники из 17 стран мира. Все они номинанты первой международной премии Future Generation Art Prize, которую основал Фонд Виктора Пинчука.

"Люди с радостью подают работы раз в два года. Мы уже имеем более 5800 заявок из 152 стран. Премия очень демократичная, международное жюри после долгих дискуссий выбирает номинантов. Нам предлагают идеи, которые объединяют людей по всему миру", – говорит артдиректор PinchukArtCenter Бьорн Гельдхов.

Каждая работа – персональное обращение художников к жителям планеты.

"В выставке можно проследить две такие линии. Связанные с археологией, которая может трактоваться как метафорическая археология. Либо в прямом смысле – осмысленние ценностей, интерпретация знаний. И, конечно, тема исследования личности", – объясняет куратор Исследовательского платформы Пинчукартцентр Татьяна Кочубинская.

Бельгиец Каспер Босманс делится с посетителями своей тревогой о современной политической системе: авторитаризме и злоупотреблении властью.

"Эти обои – отражение звезд на потолке в Вестминстерском холле, который называется "Звездная палата". Ее основал английский король Генрих Седьмой, в 15 веке для того, чтобы наказать государственных деятелей за пределами судебной системы. Однако теперь "Звездная палата" – символ непрозрачности и закулисных договоренностей", – рассказывает художник-номинант Каспер Босманс.

Таус Махачева вдохновение для своей работы накапливала 35 лет. В ее необычном спортивном зале каждый житель бывшего Советского Союза может узнать себя.

"То ли это машины для пытки. То ли это гнутые спортплощадки, как часто бывает в Дагестане. Потому, что все сильные люди могут погнуть турник. Второй элемент – то, что мы слышим аудиозапись. Например: увлечения, это хорошо. Но этим на кусок хлеба ты не заработаешь, как ты на это проживешь. Во такие клишированные фразы, которые мы слышим от родителей, учителей", – говорит художница-номинантка из России Таус Махачева.

Поразмыслить над замыслами современных художников все желающие смогут с 9 февраля. А уже в марте жюри выберет среди номинантов победителя. Он получит 100 000 долларов и персональную выставку. Правда, 40 процентов призовых художник обязан инвестировать в творчество.

Напомним, Дэвид Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников благодаря продаже картины "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" на аукционе Christie's. Полотно ушло с молотка за рекордные 90,3 миллиона долларов.

Также мы писали, что в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Уникальные книги и развлекают ребенка, и обучают его.

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Тег выставка, художники, PinchukArtCentre, галерея

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