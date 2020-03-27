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В Киеве мужчина на "Порше" бесплатно раздавал маски: фото

27 марта, 12:53

Мила Князьская-Ханова

Машину, с которой раздавались маски, заметили на Дарнице

В Киеве в районе Дарницы неизвестный мужчина бесплатно раздавал маски из своего автомобиля "Порше". Коробка с надписью "маски бесплатно" находились в машине с киевскими номерами.

По словам очевидцев, машина с масками стояла неподалеку от парка "Победа".

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Фото: facebook.com/igor.korkach

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Отметим, всех киевлян волнует вопрос: когда в Киеве закончится дефицит медицинских масок. Сайт "Сегодня" поинтересовался у чиновников Киевской городской государственной администрации, когда маски в достаточном количестве завезут в аптеки и по какой цене их будут продавать, а также будет ли город контролировать стоимость медицинских масок. В КГГА отмечают, что маски периодически появляются в аптеках, а производители постепенно наращивают мощности, однако, мэр столицы Виталий Кличко признал дефицит масок в столице.

Ранее столичная власть призывала киевлян надевать маски в общественный транспорт, однако сейчас всех, кто выходит на улицу, призвали пользоваться медмасками. Многие жители столицы отмечают, что в аптеках масок попросту нет.

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Киев карантин маска

Источник: Сегодня

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