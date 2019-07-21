В Киеве мужчине, сменившему место голосования, хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками

Мужчина успел расписаться на корешке второго бюллетеня, когда обратил внимание на несоответствие

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Киеве мужчине, сменившему место голосования, члены избирательной комиссии хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

"В Киеве на участке 800992 (233 округ, Шевченковский район) человеку, голосовавшему по измененному избирательному адресу, члены комиссии хотели выдать бюллетень с перечнем кандидатов-мажоритарщиков", – говорится в сообщении.

Мужчина успел расписаться на корешке второго бюллетеня, после чего обратил внимание членов комиссии на то, что люди, которые изменили избирательный адрес, голосуют только за партии.

Об инциденте сообщили председателю участковой комиссии и присутствующим наблюдателям. После этого случая избирателям с измененным адресом голосования уже выдавали по одному бюллетеню.

Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.

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