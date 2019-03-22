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В Киеве на Андреевском спуске увековечили Вертинского

Сегодня, 09:26

Высота бронзовой фигуры вместе с постаментом составляет 3,6 метра

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Киеве на Андреевском спуске увековечили Вертинского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/48b/916/5c948b916525d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/48b/916/5c948b916525d.jpg Другие новости Высота бронзовой фигуры вместе с постаментом составляет 3,6 метра

Вчера на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро. Открытие приурочили к 130-му дню рождения артиста.

Вертинский считал Киев лучшим городом на свете, мечтал сюда вернуться — и вернулся в виде памятника. Высота бронзовой фигуры вместе с постаментом — 3,6 м. Кстати, в Музее истории одной улицы вчера открылась выставка "Киев — родина нежная", посвященная творчеству Вертинского.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Ранее сообщалось, что в Киеве 19 марта открыли тринадцатую мини-скульптуру из проекта "Шукай!". На фасаде здания по улице Ярославов Вал, 23 появился бронзовый киевский компьютер. Работу создала из бронзы скульптор Дарья Волк.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.

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Тег Киев, памятник, вертинский, андреевский спуск

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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