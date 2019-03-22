В Киеве на Андреевском спуске увековечили Вертинского
Высота бронзовой фигуры вместе с постаментом составляет 3,6 метра
Вчера на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро. Открытие приурочили к 130-му дню рождения артиста.
Вертинский считал Киев лучшим городом на свете, мечтал сюда вернуться — и вернулся в виде памятника. Высота бронзовой фигуры вместе с постаментом — 3,6 м. Кстати, в Музее истории одной улицы вчера открылась выставка "Киев — родина нежная", посвященная творчеству Вертинского.
Ранее сообщалось, что в Киеве 19 марта открыли тринадцатую мини-скульптуру из проекта "Шукай!". На фасаде здания по улице Ярославов Вал, 23 появился бронзовый киевский компьютер. Работу создала из бронзы скульптор Дарья Волк.
Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.
Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.
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