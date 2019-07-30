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В Киеве на День Независимости вместо парада пройдет Шествие достоинства https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B,%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B,%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 2019-07-30T12:47:00+03:00 Другие новости В мероприятии примут участие президент, руководство страны, военные

В Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате: вместо традиционного парада в центре города пройдет Шествие достоинства. Об этом на брифинге во вторник, 30 июля, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он отметил, что по Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ и ветераны антитеррористической операции на Донбассе смогут присоединиться к представителям своих бригад. Также в шествии примут участие медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры. Кроме того, в шествии будет принимать участие глава государства и другие представители руководства.

После мероприятия президент Владимир Зеленский обратится к украинцам, а позднее в столице состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров.

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По словам Богдана, шествие будет в европейском стиле и оно призвано положить начало новой традиции чествования тех, кем гордятся украинцы.

Напомним, День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году День Независимости Украины выпадает на выходной день – субботу. Согласно украинскому законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, предпраздничная пятница, 23 августа, будет укорочена на 1 час.

Также отметим, что последние несколько лет в центре столицы в честь Дня Независимости проходил масштабный парад.

При этом президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада, – уйдут на премии украинским бойцам.

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