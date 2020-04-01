Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве на карантине не будут открывать продуктовые рынки

1 апреля, 12:24

Наталья Руда

По словам мэра столицы, продуктовые магазины и супермаркеты продолжают работать

В Киеве в условиях карантина не будут открывать продуктовые рынки. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр столицы Виталий Кличко.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынки не будет не открывать! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет", - сказал Кличко.

Реклама

Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.

В тренде
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

Ранее заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допустил, что некоторые продуктовые рынки получат разрешение на продолжение работы в условиях карантина. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также поддержало идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина.

Напомним, что до 24 апреля в столице закрыты бары, кафе, рестораны, ТРЦ, спортивные комплексы, метро не работает, а общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полки
Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полкиДругие новости
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)
Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)Другие новости
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52Другие новости
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-Водицы
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-ВодицыДругие новости
Стало известно, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве
Стало известно, как будут хоронить умерших от коронавируса в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...