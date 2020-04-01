В Киеве на карантине не будут открывать продуктовые рынки

По словам мэра столицы, продуктовые магазины и супермаркеты продолжают работать

В Киеве в условиях карантина не будут открывать продуктовые рынки. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр столицы Виталий Кличко.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынки не будет не открывать! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет", - сказал Кличко.

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Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.

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Ранее заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допустил, что некоторые продуктовые рынки получат разрешение на продолжение работы в условиях карантина. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также поддержало идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина.

Напомним, что до 24 апреля в столице закрыты бары, кафе, рестораны, ТРЦ, спортивные комплексы, метро не работает, а общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам.

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