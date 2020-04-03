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В Киеве на коронавирус начали тестировать всех больных пневмонией

3 апреля, 12:45

Наталья Руда

В столичных больницах сегодня находятся почти 400 больных различными видами пневмонии

В столичных больницах ввели практику обязательного тестирования на коронавирусвсех больных различными видами пневмонии. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 3 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столичных больницах с диагнозом пневмония сегодня находятся почти 400 больных. У всех пациентов уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса. Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии – это последствия осложнений от коронавируса", - сказал мэр, уточнив, что тесты на коронавирус сегодня есть во всех больницах.

Согласно озвученной Кличко статистике, ежегодно в мире пневмонией болеют почти 450 миллионов людей, что составляет 7% населения планеты. Пневмония становится причиной около 4 миллионов смертей ежегодно.

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Напомним, что в Киеве по состоянию на 3 апреля коронавирусом инфицированы 189 человек, зарегистрированы три смерти от COVID-19.

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Вместе с тем, поздно вечером 2 апреля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в мире уже достигло одного миллиона. Скончались более 51 тыс. человек.

Отметим, что правительство ввело ограничения на передвижение украинцев на улицах:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев пневмония коронавирус

Источник: Сегодня

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