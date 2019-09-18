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В Киеве на набережной уничтожили знаменитое граффити с поэтами – фото

18 сентября, 17:47

Мила Князьская-Ханова

Знаменитый мурал существовал на стене возле Днепра с 2014 года

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве знаменитый мурал с Тарасом Шевченко, Лесей Украинкой и Иваном Франко оказался на грани исчезновения. Так, портрет Кобзаря на патриотической уличной картине сильно выгорели в темном пятне уже невозможно узнать черты поэта. Также на нем появился рисунок другого художника. Частично зарисован и портрет Леси Украинки.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Напомним, гигантские портреты Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко на Набережном шоссе в столице — работа киевского художника Евгения Гладенко. Вместе с другом, альпинистом, он создал серию масштабных портретов известных украинских писателей общей площадью 120 квадратных метров.

Так, портрет Тараса Шевченко появился на набережной в 2014 году, в 2015-м к нему "присоединились" Леся Украинка и Иван Франко, расширив "аллею поэтов".

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Так мурал выглядел в 2015 году. Фото из архива "Сегодня"

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По словам художника, на три портрета ушло двое суток и 25 литров краски. Рисовали кисточками и валиками, деньги на материалы жертвовали неравнодушные киевляне.

"На компьютере я предварительно делал эскиз, сетку и масштабировал ее потом в масштабе 5:1 на стену. Техника близка к трафаретной живописи", — рассказывал о своей работе художник. Также по соседству должен был появиться Григорий Сковорода, но этого не произошло.

Отметим, что граффити не убирали даже коммунальщики, проводя очистку набережной.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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Киев портрет Шевченко Франко мурал

Источник: Сегодня

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