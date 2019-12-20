В Киеве на Новый год запретили фейерверки

Также запрещается проведение мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской

Фото: КГГА

В столице во время новогодних праздников при проведении развлекательных мероприятий запрещено использование салютов и фейерверков. Соответствующее решение приняла Киеврада на пленарном заседании 19 декабря, утвердив порядок проведения массовых мероприятий в столице.

"В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", – сообщает пресс-служба Киеврады.

Кроме того, согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия нужно перекрыть дороги и изменить движение общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, – то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.

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Также запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших Героев. А организацию событий у культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

Напомним, в Киеве 19 декабря в 19:00 на Софийской площади зажгли огни главной новогодней елки страны.

Видео зажжения елки в онлайн транслировал сайт "Сегодня":

Также сайт "Сегодня" подготовил гид по резиденциям святого Николая в Киевеи выяснил, сколько будет стоить визит малыша к волшебнику.

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