В Киеве на новый ремонт Андреевской церкви потратят 5,6 млн гривен

В Андреевской церкви, которую ремонтировали на протяжении нескольких лет, проведут новые ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы за 5,6 миллиона гривен.

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Как следует из данных системы публичных закупок ProZorro, национальный заповедник "София Киевская" заключил договор с ООО "Экстерьер-стройсервис" на проведении реставрационных работ до конца года.

До конца года подрядчик должен провести реконструкцию системы отопления в церкви, отреставрировать резьбу иконостаса, выполнить работу по внутреннему освещению и ряд других работ.

Церковь закрывать на время работ не будут.

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Ранее мы писали, что во время реставрационных работ в Андреевской церкви в Киеве реставраторы обнаружили послание из прошлого. Записка датируется 16 мая 1979 года, даже указано время написания – 20:00. Начинается послание словами: "Реставраторам будущего поколения".

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Также мы рассказывали, как в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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