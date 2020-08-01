В Киеве на Печерске построят мечеть: рассматриваются три варианта проекта

Твердой уверенности, что мечеть начнут строить уже в этом году, пока нет

На днях посол Турции в Украине заявил о планах постройки мечети в Киеве. Он сообщил, что сейчас идет работа над дизайном будущего мусульманского храма.

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Напомним, о постройке второй мечети в Киеве сайт "Сегодня" сообщал почти год назад. Тогда предполагалось, что мечеть появится в Печерском районе Киева. Кроме мечети, на земельном участке построят учебное заведение, административные здания и помещение для духовного управления.

По словам лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, планы остались прежними.

"Строить мечеть, как и прежде планируем на земельном участке недалеко от ТРЦ Ocean Plaza. Пока мы согласовываем проект ее строительства. На данный момент есть три варианта, среди них нужно выбрать, тот, который будет реализовываться. В связи с коронавирусом контакты с турецкой стороной немного ослабились – мы не могли ездить к ним, а они к нам. Повторюсь, из трех вариантов нужно выбирать лучший. Смотреть как мечеть вписывается в этот район, учитывать мнение киевлян, городских властей. Мы бы хотели начать строительство мечети, как можно раньше, но твердой уверенности, что ее начнут строить уже в этом году пока нет. Над дизайном мечети работают и турецкие и украинские специалисты. Мы настаиваем на том, чтобы будущая мечеть вмещала в себе 5 тысяч человек, а турецкая сторона хочет возводить храм меньше. К окончательному решению еще не пришли", – рассказал сайту "Сегодня" Мустафа Джемилев.

Напомним, ранее Джемилев предполагал, что вторую мечеть Киева можно построить за 1-2 года. В Киеве уже есть мечеть на Татарке "Ар-Рахма" (милосердие), но она уже не вмещает всех верующих.

Ранее новости "Сегодня" писали о превращении в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле.

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Также мы писали, что во время реставрационных работ в Андреевской церкви в Киеве реставраторы обнаружили послание из прошлого.

Кроме того, в столице на крыше дома построили церковь:

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