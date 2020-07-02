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В Киеве на ремонте Русановского канала разворовали 1 миллион гривен

2 июля, 09:42

Наталья Руда Наталья Руда

Бывшему директору подрядной организации уже объявлено подозрение

В Киеве бывшего директора подрядной организации заподозрили в разворовывании 1 млн гривен на капитальном ремонте элементов благоустройства Русановского канала. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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"Согласно материалам следствия, в 2018 году с указанным предприятием был заключен договор о капитальном ремонте элементов благоустройства Русановского канала вдоль ул. Флоренции. Однако для сокрытия факта ненадлежащего выполнения работ и дальнейшего завладения денежными средствами, выделенными на ремонт канала, бывший директор подрядного предприятия внес в официальные документы ложные сведения об объемах проведенных работ, завладев таким образом почти 1 млн гривен из столичного бюджета",говорится в сообщении.

Действия подрядчикаквалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Ему сообщено о подозрении.

Ранее в Киеве высокопоставленного чиновника из КП "Плесо" заподозрили в растрате крупной суммы денег на расчистке и благоустройстве ручья Вита.

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Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

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Киев коррупция Русановский канал

Источник: Сегодня

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