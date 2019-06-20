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В Киеве на Шулявке запустят два фонтана

20 июня, 12:22

Фонтаны сейчас не работают и просто завалены мусором

Архивное фото "Сегодня"
Архивное фото "Сегодня".

В сквере на углу улиц Гетьмана и Смоленской в Киеве обещают отремонтировать два фонтана, которые уже несколько лет не работают, а их территория завалена мусором.

По словам Игоря Довбаня, главы Соломенской РГА, он поручил провести экспертизу, чтобы определить точную стоимость работ. Коммунальщики обещают, что фонтаны уже скоро заработают.

Напомним, ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике, сообщили в КГГА.

Новости "Сегодня" также писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.


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Тег Киев, фонтан, шулявка

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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