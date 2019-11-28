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В Киеве на скульптуру казака надели малиновый пиджак

28 ноября, 13:06

Александр Марущак

На пиджаке есть значок, но не депутатский

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На Княжем затоне, на Позняках в Киеве, неизвестные одели скульптуру казака в малиновый пиджак. Этот арт-объект украшает клумбу возле многоэтажки уж несколько лет. Здесь были установлены парковые скульптуры героев популярного мультфильма о казаках. Увы, изваяния двух казаков разбили вандалы. Досталось и третьему, его не раз сбрасывали на тротуар и отбили часть носа.

Сегодня утром, 28 ноября, казак Тур встречает прохожих в малиновом пиджаке. Одежда выглядит довольно таки добротно. Из бокового нагрудного кармана выглядывает платочек, а на лацкане есть значок.

"Даже и не знаю, кто мог приодеть казака. Значок на пиджаке явно не депутатский. По вечерам тут много пьяных компаний шастает. Может какой-то загулявший бизнесмен подарил пиджак казаку", – предполагает местный дворник.

Напомним, в Киеве возле скульптуры "Ежика в тумане" появится дерево-хамелеон. Жители столицы удивились необычному решению властей.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Вместе с тем смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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Киев скульптура казак

Источник: Сегодня

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