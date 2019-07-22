В Киеве на стене подземного паркинга поселился енот: фото

Теперь к рисунку приходят жители нескольких многоэтажек

На стене подземного паркинга на улице Анны Ахматовой, 31, (Дарницкий район) в Киеве появился новый яркий мурал в виде енота с мороженым и сороки с розовой короной на голове, который нарисовал известный киевский художник Виталий Гидеван.















Ранее здесь уже был нарисован симпатичный песик породы мопс, теперь же ему составил компанию замечательный енотик, который держит в лапках рожок с мороженым и будто дразнит лакомством своего соседа песика. Помимо этого, художник изобразил на стене баллончик с краской, из которого появляется птица, абстрактные рисунки, енот и мопсик.

"С просьбой сделать яркий рисунок на стене паркинга, ко мне обратились жильцы дома. Работа заняла несколько часов. Приятно, что новый мурал очень понравился местной детворе. Ребята наблюдали за процессом и даже были готовы мне помогать", — рассказал "Сегодня" Виталий Гидеван.

Ранее мы писали, что в Киеве на ул. Зои Космодемьянской, 14/18, за пять дней нарисовали портрет Симона Петлюры, украинского политдеятеля. Рисунок площадью в 150 кв. м приурочили к его 140-му дню рождения. На мурал художник Андрей Пальваль потратил более 370 баллончиков краски.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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