В Киеве на выборах проголосуют более 55 тысяч человек, сменивших место голосования

В первом туре в Киеве голосовали более 48 тысяч украинцев, изменивших место голосования

Фото: AFP

В Киеве в воскресенье, 21 апреля, в 8:00 открылись все избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в столице проголосуют более 55 тысяч людей, изменивших перед вторым туром выборов место голосования.

Также отмечается, что в первом туре в Киеве голосовали более 48 тысяч украинцев, изменивших место голосования.

"Обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, сотрудники ГСЧС Украины", – уточнили в КГГА.

Участки будут работать до 20:00.

Напомним, второй тур выборов президента Украины стартовал достаточно успешно и по всей стране не открылся лишь один избирательный участок – в Донецкой области.

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