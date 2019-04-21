В Киеве на выборах проголосуют более 55 тысяч человек, сменивших место голосования
В первом туре в Киеве голосовали более 48 тысяч украинцев, изменивших место голосования
В Киеве в воскресенье, 21 апреля, в 8:00 открылись все избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Украины.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в столице проголосуют более 55 тысяч людей, изменивших перед вторым туром выборов место голосования.
Также отмечается, что в первом туре в Киеве голосовали более 48 тысяч украинцев, изменивших место голосования.
"Обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, сотрудники ГСЧС Украины", – уточнили в КГГА.
Участки будут работать до 20:00.
Напомним, второй тур выборов президента Украины стартовал достаточно успешно и по всей стране не открылся лишь один избирательный участок – в Донецкой области.
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Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00.
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