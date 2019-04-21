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В Киеве на выборах проголосуют более 55 тысяч человек, сменивших место голосования

Сегодня, 10:39

В первом туре в Киеве голосовали более 48 тысяч украинцев, изменивших место голосования

Фото: AFP

В Киеве в воскресенье, 21 апреля, в 8:00 открылись все избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в столице проголосуют более 55 тысяч людей, изменивших перед вторым туром выборов место голосования. 

Также отмечается, что в первом туре в Киеве голосовали более 48 тысяч украинцев, изменивших место голосования.

"Обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, сотрудники ГСЧС Украины", – уточнили в КГГА. 

Участки будут работать до 20:00.

Напомним, второй тур выборов президента Украины стартовал достаточно успешно и по всей стране не открылся лишь один избирательный участок – в Донецкой области.

Также смотрите видео, как голосуют бойцы на фронте. Журналисты "Сегодня" увидели, что настрой на передовой позитивный: военные отдают свои голоса в хорошем расположении духа и шутят.

Сайт "Сегодня" следит за всеми главными новостями о ходе голосования, будет публиковать фото и видео с избирательных участков, делать прямые включения из Центризбиркома, брать комментарии и публиковать официальные заявления.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00.

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Тег Киев, выборы, голосование, выборы президента

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Сегодня

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