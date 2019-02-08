В Киеве на выходных похолодает: синоптики уточнили прогноз
Днем жителей столицы будет атаковать гололед, а ночью будут крепчать морозы
В Киеве в пятницу, 8 февраля, погода не обещает особых изменений. Днем ожидается переменная облачность, с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха будет в районе +1...-1 градуса, на дорогах местами гололедица, а ночью столбик термометра упадет до -5...-7 градусов.
В субботу, 9 февраля, днем погода будет без изменений – солнечно и до +1, а вот ночью уже будет холоднее -7...-9 градусов.
В воскресенье, 10 февраля, по данным синоптиков, температура воздуха вернется на к отметкам пятницы. Днем будет солнечно +1...-1 градус, а ночью температура будет -5...-7 градусов.
Напомним, Киев 6 февраля накрыл снегопад, вследствие чего город традиционно парализовали пробки. В "Киевавтодоре" заявляли, что на улицы для борьбы с последствиями стихии вывели 367 единиц спецтехники и 32 бригады ручной уборки.
Также мы сообщали, что в КГГА подготовили полезные советы для пешеходов и автомобилистов в условиях гололеда с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций.
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