В Киеве на выходных похолодает: синоптики уточнили прогноз

Днем жителей столицы будет атаковать гололед, а ночью будут крепчать морозы

В Киеве на выходных похолодает: синоптики уточнили прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/85a/25d/5c485a25d2ae5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/85a/25d/5c485a25d2ae5.jpg 2019-02-08T09:50:00+02:00 Другие новости Днем жителей столицы будет атаковать гололед, а ночью будут крепчать морозы

В Киеве в пятницу, 8 февраля, погода не обещает особых изменений. Днем ожидается переменная облачность, с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха будет в районе +1...-1 градуса, на дорогах местами гололедица, а ночью столбик термометра упадет до -5...-7 градусов.

В субботу, 9 февраля, днем погода будет без изменений – солнечно и до +1, а вот ночью уже будет холоднее -7...-9 градусов.

В воскресенье, 10 февраля, по данным синоптиков, температура воздуха вернется на к отметкам пятницы. Днем будет солнечно +1...-1 градус, а ночью температура будет -5...-7 градусов.

Напомним, Киев 6 февраля накрыл снегопад, вследствие чего город традиционно парализовали пробки. В "Киевавтодоре" заявляли, что на улицы для борьбы с последствиями стихии вывели 367 единиц спецтехники и 32 бригады ручной уборки.

Также мы сообщали, что в КГГА подготовили полезные советы для пешеходов и автомобилистов в условиях гололеда с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций.

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