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В Киеве на взятке поймали следователя Нацполиции: видео

6 ноября, 14:06

Взяточник требовал 3 тысячи долларов у подозреваемых

Погорел на взятке – следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве. Он требовал 3 тысячи долларов от подозреваемого. За это обещал не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства. Так, во Львове арестовали налоговика, который заставил купить "паленую" водку, а потом попытался "крышевать" предпринимателя.

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А еще раньше новости "Сегодня" писали о том, как на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.

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В международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Киев взятка коррупция взяточничество Нацполиция

Источник: Сегодня

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