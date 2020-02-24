В Киеве началась охота на водителей, которые не пропускают скорую помощь и пожарных

Водители карет скорой жалуются на водителей, говорящих по телефону за рулем и запаркованность крайних полос

Полиция начала охоту на водителей, которые не пропускают скорую и пожарных. Корреспондент новостей "Сегодня" напросился на дежурство к врачам столичной скорой и увидел собственными глазами, как пропускают карету скорой помощи с сиреной.

Когда вы видите машину скорой с включенной сиреной, это означает, что кому-то действительно плохо и время идет на секунды. Если не пропустить карету скорой, человека могут не спасти.

"Сегодня" напросились на дежурство к столичным медикам. И сразу попали на вызов. Вместе с врачами бежим к машине. Мгновенно садимся и отправляемся по адресу. Времени на дорогу мало. Трафик напряженный, поэтому включаем сирену. Машины в пробке реагируют на сигнал и создают коридор. Но есть такие, кто быструю просто не замечают.

"Причина первая – телефон. Часто вижу, что не пропускают, когда я уже объезжаю, вижу, что она или он на телефоне", – объясняет водитель скорой помощи.

Другая причина – пешеходы. Вот женщина пересекает трассу прямо перед каретой скорой. И такие случаи случаются постоянно.

"Те, у которых есть осознанность, показывают, мол, давай-давай, проезжай. А те, у которых мало осознанности, стоят-смотрят. Станут по середине дороги еще и колеблются: пропустить или не пропустить", – говорит водитель.

Неправильно припаркованные авто тоже отнимают много времени, жалуется водитель. Вот как в ситуации, когда дорога в две полосы и одна полоса плотно запаркована. И разминуться никак нельзя.

Наконец, мы на месте. В пробках потеряли несколько минут, но больного спасли.

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Янина Пушнина, врач по медицине неотложных состояний:

"Если это остановка сердечной деятельности, остановка дыхания и до нашего приезда никто не проводит реанимационные действия, то смерть мозга наступает через 7 минут".

"Пешеходы внимательно должны следить, чтобы пропустить скорую помощь, а водители транспорта должны съехать с этой полосы, по которой еде автомобиль скорой помощи и дать дорогу", – объясняет Иван Лукьяненко, руководитель автоколонны.

Но есть нюанс. Штраф за такое нарушение составляет всего 510 гривен. И это многое объясняет.

Напомним, охота на нарушителей в Киеве идет постоянно. За сутки с улиц Киева исчезает больше 140 авто, которые были неправильно припаркованы.

И в то же время в Киеве пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

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