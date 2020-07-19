В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост

На Шулявском путепроводе, с которого частично перекрыты съезды, начали масштабное асфальтирование а также прокладку инженерных сетей.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы. Кроме вложения верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переводят инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход, осуществляют благоустройство прилегающей территории", – написал Кличко.

Отметим, движение по новому Шулявскому мосту открыли не так давно. 25 марта,на путепроводе начали асфальтировать съезд для автотранспорта на проспект Победы в сторону Святошина, а движение троллейбусов возобновили с 1 апреля. На данный момент еще продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

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