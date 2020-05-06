В Киеве начали лечить больных COVID-19 с помощью барокамеры (видео)

В Александровской больнице заявили, что "не отстают от мировой медицины"

В столичной Александровской больнице, где лежат инфицированные коронавирусом пациенты, начали использовать барокамеру для лечения больных COVID-19. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Людмила Антоненко.

"Китайские врачи первыми начали использовать метод гипербарической оксигенации – барокамеру при остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС) – то есть, воспалительном поражении легких, с инфильтрацией и снижением содержания кислорода в крови. Именно это и является классической клинической картиной больного с COVID-19 при тяжелом течении болезни", - написала Антоненко на своей странице в Facebook.

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Она добавила, что в открытом доступе уже есть статьи об успешном опыте Китая и США в применении барокамеры для пациентов с COVID-19.

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"В АКБ Киева есть барокамера гипербарической оксигенации и мы очень долго взвешивали все "за" и "против", изучали научные работы иностранных врачей. И сегодня начали применять такую ​​методику", - отметила Антоненко, добавив, что Украина "не отстает от мировой медицины".

Напомним, в Киеве по состоянию на 6 мая коронавирусом инфицирован 1651 человек. Всего по Украине заболели COVID-19 уже 13 184 человека.

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