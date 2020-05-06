Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве начали лечить больных COVID-19 с помощью барокамеры (видео)

6 мая, 11:32

Наталья Руда

В Александровской больнице заявили, что "не отстают от мировой медицины"

В столичной Александровской больнице, где лежат инфицированные коронавирусом пациенты, начали использовать барокамеру для лечения больных COVID-19. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Людмила Антоненко.

"Китайские врачи первыми начали использовать метод гипербарической оксигенации – барокамеру при остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС) – то есть, воспалительном поражении легких, с инфильтрацией и снижением содержания кислорода в крови. Именно это и является классической клинической картиной больного с COVID-19 при тяжелом течении болезни", - написала Антоненко на своей странице в Facebook.

Реклама

Она добавила, что в открытом доступе уже есть статьи об успешном опыте Китая и США в применении барокамеры для пациентов с COVID-19.

В тренде
Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: двоих подозреваемых выпустили из СИЗО

"В АКБ Киева есть барокамера гипербарической оксигенации и мы очень долго взвешивали все "за" и "против", изучали научные работы иностранных врачей. И сегодня начали применять такую ​​методику", - отметила Антоненко, добавив, что Украина "не отстает от мировой медицины".

Напомним, в Киеве по состоянию на 6 мая коронавирусом инфицирован 1651 человек. Всего по Украине заболели COVID-19 уже 13 184 человека.

Также смотрите в сюжете, где сделать тесты на антитела к коронавирусу:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев лечение коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная пара
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная параДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...