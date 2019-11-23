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В Киеве начали открывать пункты обогрева

23 ноября, 23:27

В пунктах обогрева посетители могут согреться горячим чаем с печеньем

Гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

На Печерске в Киеве, где ожидается ухудшение погодных условий, с 22 ноября работают четыре пункта обогрева. Об этом сообщает Печерская районная государственная администрация.

"С сегодняшнего дня с целью предоставления всесторонней помощи и предотвращения переохлаждения граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, особенно при существенном снижении температуры воздуха в осенне-зимний период, в Печерском районе открыто 4 пункта обогрева в помещениях жилищно-эксплуатационных участков", – говорится в сообщении.

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В РГА сообщают, что в пунктах обогрева посетители могут согреться горячим чаем с печеньем. Пункты обогрева расположены:

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  • улица Бассейная, 5-а (ЖЭК "Крещатик"), телефон: 253-56-05
  • бульвар Марии Приймаченко, 3 (ЖЭК "Печерская брама"), телефон: 286-26-91
  • переулок Никольский, 9 (ЖЭК "Липкижилсервис"), телефон: 288-50-25
  • бульвар Дружбы Народов, 30/1 (ЖЭК "Печерськжитло"), телефон: 285-22-30

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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Киев печерск пункт обогрева морозы

Источник: Сегодня

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