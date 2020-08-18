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В Киеве начали рассматривать дело об убийстве Гандзюк: Левина привезли на суд полуголым

18 августа, 16:31

Наталья Руда Наталья Руда

Судебное заседание проходит в Днепровском районном суде

Днепровский районный суд Киева во вторник, 18 августа, начал рассматривать по сути дело о заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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Обвиняемыми по делу проходят председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, а также бывший помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин. Оба обвиняемых находятся сегодня в зале суда, при этом Левина привезли в суд полуголым. Соответствующее фото опубликовал адвокат Маси Найем.

Фото: Masi Nayyem

Фото: Masi Nayyem

Как сообщил Найем, Левин заявил, что к нему применяли физическую силу, так как он отказывался ехать на заседание, потому что его якобы заставляли свидетельствовать против Мангера.

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"Он не может толком объяснить, почему он в таком виде. Он обосновывает это тем, что его били. Только как это связано с тем, что он без одежды – непонятно", – цитирует Найема lb.ua, добавляя, что начальник конвоя опроверг, что Левина били.

При этом Левина буквально заносили в зал заседаний, держа за руки и ноги, так как он не хотел идти. Конвой предлагал надеть одежду из камеры, однако тот заявил, что это не его одежда и отказался одеваться. Также обвиняемый заявил судье, что над ним издевались, у него болит зуб и в суд приехала скорая помощь.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года. Девушка получила тяжелые ожоги. Через три месяца она умерла.

Также новости "Сегодня" писали, что нужно знать о расследовании смерти активистки.

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Киев суд Гандзюк мангер

Источник: Сегодня

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