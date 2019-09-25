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В Киеве начали реставрировать Подольский ЗАГС

25 сентября, 10:59

Дом является характерным примером жилой застройки с чертами позднего классицизма

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В центре Киева на улице Борисоглебской, 6, начались реставрационные работы в здании Подольского ЗАГСа – памятника архитектуры местного значения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сейчас в здании середины XIX века находится Подольский ЗАГС. Однако жил здесь и профессор Киевской духовной академии Степан Сольский, который еще и был городским главой Киева в 1887-1900 гг", – говорится в сообщении.

Дом является характерным примером жилой застройки с чертами позднего классицизма.

"Работы начаты на днях. На завершение реставрации нужно около 1,5 года. Ориентировочная смета полной реставрации этого исторического здания – около пяти млн грн", – уточнили в КГГА.

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На следующий год запланирована разработка проектной документации и начало реставрации еще по четырем памятникам на:

- Андреевском спуске, 5/31 (дом Брезгунова)

- Сковороды, 2 (корпус настоятеля и проскурняк Братского монастыря);

- Сковороды, 9-Б (жилой дом);

- Десятинная, 14 (жилой дом).

Ранее в Андреевской церкви во время масштабной реставрации обнаружили сенсационную находку. Снимая медные пластины с церковного престола, ученые обнаружили 13 строчек старинной надписи.

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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Киев реставрация загс

Источник: Сегодня

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