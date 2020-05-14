В Киеве насчитали уже 1255 миллионеров

В этом году срок подачи деклараций продлили до 1 июля в связи с карантином

В Украине продолжается кампания по декларированию имущественного состояния и доходов за 2019 год, и, как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, в столице в январе-апреле было подано 9192 декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме почти 11 млрд грн.

При этом в столице доходы в более 1 млн гривен задекларировали 1255 человек. Ими определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн военного сбора.

Напомним, что в этом году срок подачи деклараций продлили до 1 июля в связи с карантином. Налоговые обязательства, определенные плательщиками в декларациях, должны быть оплачены до 1 октября 2020 года.

Реклама В тренде Киевское метро после карантина: в электричку пустят не больше 100 пассажиров

Ранее сообщалось, что украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам предыдущей кампании.

Также читайте о декларациях заместителей главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Смотрите в сюжете, как карантин повлиял на занятость и доходы украинцев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама