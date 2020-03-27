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В Киеве нашли "кладбище" выброшенных батареек (фото)

27 марта, 16:03

Наталья Руда

Коммунальщики убрали 300 кг отработанных батареек

На столичном пляже Троещина местные жители нашли мусорник с выброшенными использованными батарейками. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевкомунсервис".

"Учитывая количество батареек, понятно, что не люди выбросили свои батарейки, их явно кто-то системно собирал. Недобросовестная компания, которая собирала эти батарейки, должна понести ответственность за совершенное преступление", – говорится в сообщении.

Коммунальщики ликвидировали стихийную свалку, собрав 300 кг отработанных батареек. Их отправят на переработку и утилизацию.

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Напомним, что одна батарейка загрязняет 16 м² земли токсичными веществами.

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Ранее новости "Сегодня" писали об удобных пунктах приема в Киеве и сортировочных станциях.

Кроме того, напомним, что столичные власти исключают в Киеве мусорный коллапс из-за карантина. Как заявил мэр Виталий Кличко, вывоз мусора происходит регулярно, а все дворники города работают, убирают дворы и улицы.

Напомним, в Киеве в связи с распространением коронавируса в жилых домах ликвидируют все мусоропроводы.

Как это будет проходить, смотрите в сюжете:

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Киев мусор батарейки

Источник: Сегодня

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