В Киеве нашли лучшую дворовую клумбу

"Киевзеленстрой" подвел итоги конкурса на лучшую дворовую клумбу столицы среди жителей многоквартирных домов, который был оглашен 2 июля. Участники должны были присылать свои фото на страничку "Киевзеленстроя" в Facebook.
В конце прошлой недели среди десятков участников определили финалиста. Им стал пенсионер дядя Толя с Отрадного, именно ему дизайнеры от КО "Киевзеленстрой" помогут доработать клумбу на проспекте Комарова, 12, которую он создал своими руками.
У пенсионера нет интернета, и вместо него на конкурс отправила фото его соседка Юлия Токаревская:
"Работа не моя, а пенсионера, которому уже почти 70 лет, а он все старается на радость детям и соседям. Даже на рисунке на стене нарисовал дерево, где есть отпечатки ладоней всех детей нашего дома, но рисунок испортили неизвестные. Очень хочется, чтобы он выиграл!" — написала она.
Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони жильцы одной из жилых многоэтажек решили засадить клумбу под окнами не цветами, а картошкой.
Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти полтысячи тюльпанов.
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