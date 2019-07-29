Фото: Ю. Токаревская

В Киеве нашли лучшую дворовую клумбу Александр Марущак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-29T09:56:00+03:00 Другие новости Победителем стал пенсионер, который создал клумбу своими руками

"Киевзеленстрой" подвел итоги конкурса на лучшую дворовую клумбу столицы среди жителей многоквартирных домов, который был оглашен 2 июля. Участники должны были присылать свои фото на страничку "Киевзеленстроя" в Facebook.

В конце прошлой недели среди десятков участников определили финалиста. Им стал пенсионер дядя Толя с Отрадного, именно ему дизайнеры от КО "Киевзеленстрой" помогут доработать клумбу на проспекте Комарова, 12, которую он создал своими руками.

Фото: Ю. Токаревская

У пенсионера нет интернета, и вместо него на конкурс отправила фото его соседка Юлия Токаревская:

"Работа не моя, а пенсионера, которому уже почти 70 лет, а он все старается на радость детям и соседям. Даже на рисунке на стене нарисовал дерево, где есть отпечатки ладоней всех детей нашего дома, но рисунок испортили неизвестные. Очень хочется, чтобы он выиграл!" — написала она.

Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони жильцы одной из жилых многоэтажек решили засадить клумбу под окнами не цветами, а картошкой.

Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти полтысячи тюльпанов.

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