Киевские власти нашли место, где будут хоронить бездомных и одиноких стариков

На одном из участков Северного кладбища разрешили хоронить повторно

Фото: VeniVidi.ru.

Киевские власти нашли место, где будут хоронить бездомных и одиноких стариков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cb5/096/5cacb509617ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cb5/096/5cacb509617ff.jpg 2019-04-09T18:08:00+03:00 Другие новости На одном из участков Северного кладбища разрешили хоронить повторно

Киевлян без родственников, неопознанных граждан и лиц без определенного места жительства будут хоронить на участке №8 Северного кладбища. Его открыли для повторных захоронений в связи с ограниченным количеством мест на столичных кладбищах. Соответствующее распоряжение КГГА за 4 апреля размещено на сайте горадминистрации.

Так, на указанном участке будут проводить повторные захоронения умерших одиноких граждан, лиц без определенного места жительства, граждан, от захоронения которых отказались родные, а также неопознанных трупов. Это позволено законодательством, поскольку повторное захоронение на кладбище разрешается по истечению 20 лет.

Как известно, Северное является крупнейшим городским кладбищем Киева. Оно расположено в 27 километрах от столицы, возле села Рожны.

По законодательству повторное использование участка на кладбище разрешается после завершения кладбищенских периода, который составляет 20 лет. Здесь умерших жителей города хоронят за счет государства, их родные платят только за ритуальные услуги.

Напомним, на территории государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника создадут аллею выдающихся украинцев, которые были похоронены за пределами Украины. Их останки планируют перевезти и захоронить в Киеве. Соответствующее распоряжение появилось на сайте киевской мэрии. Строительство хотят начать в 2019 году и закончить к 2020-му. Ориентировочный бюджет проекта — 20 млн грн.

Кроме того, на Байковом кладбище в Киеве намерены восстановить утраченный в советские времена уникальный барельеф на "Стене памяти" рядом с крематорием.

Между тем, вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.

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