В Киеве нашли новый автомобиль, который был замурован 23 года (видео)

Кремовую Toyota привезли в Украину в конце 80-х и спрятали в пристройке частного дома

Необычная находка – в Киеве обнаружили автомобиль, который был замурован 23 года. Мужчина, тогдашний владелец уехал на заработки. А чтобы авто не украли, спрятал от посторонних глаз. Мы разыскали нового хозяина и увидели эту машину.

"Машина в оригинальном состоянии. Пробег у нее незначительный, буквально 70 или 80 тысяч километров и вот до сих пор она на ходу. Очень хорошо заводится", – рассказывает Роман, новый владелец авто.

Кремовый блестящий капот, руль справа и дополнительные зеркала заднего обзора. Эта машина – мечта всех советских автомобилистов. Из Японии в Украину ее привезли в конце 80 х. Тогдашний владелец добывал полезные ископаемые на севере СССР и часто был в командировках. Оставлять же транспорт без присмотра – побоялся.

"Начали различные криминальные группировки образовываться, перестройка, сумбурные времена в государстве. И поэтому он, чтобы перестраховаться, поставил ее не просто в гараж, он построил такую пристройку возле летней кухни и полностью замуровал стену. Автомобиль был как в склепе. Не было доступа туда", – объясняет Роман.

Вот на этих кадрах автомобиль впервые за 23 года вышел в свет: разбирают кирпичные стены и на буксире извлекают из склепа. Из-за того, что склеп не отапливался, пострадал салон, его пришлось заменить. Почти 40-калетнее авто до сих пор на ходу, заправляется дизелем.

В 2013 году легковушку выкупил новый владелец – автоколекцонер Роман Базай. В его гараже кроме бывшей "каменной пленницы" еще с десяток машин "с историей", среди них и серая "Волга", некогда принадлежавшая агенту КГБ. Машине 56 лет, из них 45 она простояла в гараже.

"Здесь салон полностью оригинальный, оригинальная обивка, Кожзаменитель, ткань тоже родная", – отмечает Роман.

Стоило такое авто почти 15 тысяч рублей. Впрочем, купить "Волгу" могла только элита – ученые, инженеры или заслуженные деятели. Мужчина отмечает – ретро автомобили с маленьким пробегом и в хорошем состоянии нынче в цене. Поэтому даже старенький запорожец или "Волгу" можно продать за тысячи долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве показали ранее не демонстрировавшиеся ретроавтомобили: Форд с крыльями и КрАЗ с двигателем от танка. Сотни раритетных автомобилей съехались на крупнейший фестиваль Украины.

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