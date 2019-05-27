В Киеве назвали районы с самым загрязненным воздухом

В апреле специалисты взяли 6670 проб воздуха

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Селезневского назвали самые загрязненные места в столице по результатам анализа воздуха за апрель.

Как сообщается на сайте обсерватории, самыми загрязненными оказались Демеевская площадь, площадь Победы, а также проспект Победы у станции метро "Святошин".

Также высокая загрязненность зафиксирована на улицах:

Каунасская;

Семена Скляренко;

Бессарабская площадь;

Академика Стражеско;

Александра Довженко (возле станции метро "Шулявская");

Оболонский проспект;

бульвар Леси Украинки.

Также повышенный уровень загрязненности на Гидропарке, улицах Бородина и Попудренко.

Ранее мы писали, что в Киеве на Русановском озере массово гибнет рыба. Активисты говорят, что в водоем могло попасть ядовитое вещество.

Напомним, что по данным управления экологии и природных ресурсов КГГА, из-за огромного количества автомобилей в городе за последние 20 лет концентрация диоксида азота возросла на 50%, а формальдегида – на 200%. Так, в прошлом году Киев утопал в густом смоге. Наиболее сильный смог наблюдался на Оболони и Виноградаре.

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