В Киеве неизвестные звонят избирателям и просят не голосовать за одного из кандидатов

Полиция открыла уголовное производство

Фото: Pixabay

В Киеве неизвестные лица звонят избирателям и предлагают не голосовать за одного из кандидатов, который якобы снял свою кандидатуру. Взамен они просят отдать свой голос за другого кандидата в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

О каком округе и кандидатах идет речь, в полиции не уточнили.

Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве неизвестные звонят избирателям и просят не голосовать за одного из кандидатов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"