В Киеве немного потеплеет, но дожди не уйдут

Днем температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов

Фото: Сегодня

В Киеве в четверг, 11 июля, температура воздуха немного поднимется, однако будет дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов, а ночью будет +9...+11 градусов. При этом осадки будут только днем, а ночью дождей не обещают.

По региону будет такая же погода. В частности, в Чернобыле будет +17...+19 градусов днем и +8...+10 градусов ночью, в Тетереве +18...+20 градусов днем и +8...+10 градусов ночью, в Фастове, Белой Церкве и Ироновке будет температура чуть выше – +19...+21 градус днем, а ночью +9...+11 градусов.

В Вышгороде будет +17...+19 градусов днем и +11...+13 ночью, в Борисполе днем прогнозируют до +20 и ночью до +12 градусов. В Барышевке и Яготине будет +17...+19 градусов днем и +8...+10 градусов ночью.

Напомним, в конце июня на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.

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