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В Киеве немного потеплеет, но жары не будет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-08-06T08:35:00+03:00 Другие новости Днем температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов, ночью будет +10...+12 градусов

В Киеве во вторник, 6 августа, будет сухая погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов, ночью будет +10...+12 градусов.

По области также не обещают дождей. В Мироновке и Белой Церкви дневная температура поднимется до +25...+27 градусов, ночью будет от +8 до +11 градусов.

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В Фастове, Тетереве, Чернобыле и Борисполе днем прогнозируют до +24...+26 градусов, ночью от +7 градусов до +9 градусов.

В Барышевке днем будет +23...+25 градусов, ночью +8...+10 градусов. В Яготине днем +23...+25 градусов, ночью +9...+11 градусов.

Отметим, что 6-8 августа местами в Киевской области будет чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, что второй месяц лета в столице оказался контрастным. К таким выводам пришли метеорологи Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского. Так, среднемесячная температура июля в Киеве составляла +19,8 °С (что превысило климатическую норму на 0,5 °С). Температурный режим в городе характеризовался значительными контрастами. Начало месяца было жарким – максимальная температуре 1 июля после полудня поднялась до +33,0 °С. А вторая декада июля оказалась довольно холодной как для середины лета – температура воздуха в этот период была ниже климатической нормы на 1,9 °С. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 °С.

Отметим, что на минувших выходных мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

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