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В Киеве немного потеплеет: синоптики уточнили прогноз

25 марта, 10:00

Наталья Руда

Температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов

В Киеве в среду, 25 марта, немного потеплеет, осадков не прогнозируют. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов, ночью будет до -3...-5 градусов.

По области прогнозируют также сухую погоду. В Чернобыле, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине и Мироновке днем будет до +5...+7 градусов, ночью температура опустится до -3...-7 градусов. В Тетереве, Фастове и Белой Церкви днем обещают до +6...+8 градусов.

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Как сообщалось, в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 °С.

Также смотрите прогноз погоды в Украине до конца весны:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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