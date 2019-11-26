В Киеве немного потеплеет: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня - 8 февраля Фото: pixabay

В Киеве во вторник, 26 ноября, синоптики обещают небольшое потепление. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до -1...+1 градуса. Ночью будет -3...-5 градусов. При этом будет облачно.

Такая же погода ожидается и по всей области. В Борисполе, Барышевке, Яготине и Чернобыле днем прогнозируют до +1 градуса. В Тетереве, Фастове, Белой Церкви и Мироновке будет от 0 до +2 градусов.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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